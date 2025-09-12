Erhürman: Çocuklarımıza gurur duyacakları bir ülke bırakacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Vizyon 2025-2030: Geleceğe İmza” başlıklı etkinlikle vizyonunu kamuoyu ile paylaştı.

Erhürman, konuşmasında gençlerin göç etmek zorunda kalmadığı, yurtdışına gidenlerin ise geri döndüğü, herkesin gururla yaşayacağı bir ülke hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.

Konuşmasına halkın geleceğe dair endişelerini gidermeye yönelik mesajlarla başlayan Erhürman, “Hiç kimse geleceğimiz konusunda kaygılanmasın. Biz bu topraklarda hep vardık, bugün varız ve her zaman var olacağız. Gençlerimizin göç etmek zorunda kalmayacağı, yurt dışına çıkanların geri dönebileceği bir gelecek için söz veriyoruz” dedi.

Erhürman, özgüven ve onur kavramlarının son yıllarda zedelenmeye çalışıldığını belirtti. “Bu halk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın liderliğinde çok zor koşullarda varoluş mücadelesi verdi. Özgüvenimizin birinci kaynağı budur. Ayrıca bu küçük toplum, sınırlı kaynaklara rağmen çok sayıda yetişmiş insan çıkarmayı başarmıştır. Bu nedenle özgüvenimizi kaybetmememiz için hiçbir sebep yoktur” dedi.

Erhürman, bu özgüvenin ve onurun korunması için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, halkın yeniden ülkesine ve kurumlarına gurur duymasını sağlayacaklarını ifade etti.

“HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN REDDEDİLDİĞİ BİR GELECEK İÇİN SÖZ VERİYORUZ”

Erhürman, eşitliğin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı:

“Herkesin eşit haklara sahip olduğu, her türlü ayrımcılığın reddedildiği bir gelecek için söz veriyoruz. Çocuklarımız, Kıbrıslı Rum çocuklarının sahip olduğu tüm haklara ve olanaklara eşit şekilde sahip olacak. Kimse annesinin, babasının veya doğum yerinin farklılığından dolayı ayrımcılığa uğramayacak.”

Erhürman, ayrıştırıcı ve ötekileştirici girişimlere karşı birlik mesajı vererek, “Onlar bölmeye çalışır, biz birleştiririz; onlar parçalamaya çalışır, biz bütünleştiririz” dedi.

Cumhurbaşkanlığının halkın makamı olduğunu belirten Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı bir saray değil, halkın evidir. Demokrasi, halkın iradesidir ve katılımcı demokrasi kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Halkın tüm kesimleri Cumhurbaşkanlığı tarafından temsil edilecek, hiç kimse dışlanmayacak” ifadelerini kullandı.

“KURUMLARIMIZIN İTİBARI ASLA ZEDELENMEYECEK”

Erhürman, toplumda adalet ve refahın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı: “Çalışmanın emeğin karşılığını bulduğu, herkesin insana yaraşır yaşam sürdüğü bir ülke için gece gündüz çalışacağız. Dezavantajlı durumdaki çocuklarımız, eğitim ve sağlık alanında hak ettikleri imkânlardan mahrum bırakılmayacak. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun güvenilirliği ve kurumlarımızın itibarı asla zedelenmeyecek.”

“HALKIMIZIN DEĞERLERİ TÜM DÜNYAYA TAŞINACAK”

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşmasının önemine de değindi: “Diplomasiyi yalnızca Cumhurbaşkanlığı yapacak bir iş olarak görmüyoruz. Sporcularımız, kültür ve bilim insanlarımız da dünyayla buluşacak. Halkımızın değerleri, kültürü ve üretimi, tüm dünyaya taşınacak. Bu ülke çocuklarının en iyi eğitim ve yaşam koşullarına sahip olması için çalışacağız.”

“ÇOCUKLARIMIZA GURUR DUYACAKLARI BİR ÜLKE BIRAKACAĞIZ”

Şeffaflık ve hukukun öncelikli olduğunu belirten Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamının itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Çocuklarımıza gurur duyacakları bir ülke bırakacağız. Şeffaflık, hukuk ve ciddiyet sözümüzdür” dedi.

“HİÇ KİMSE BU HALKI ÇÖZÜM İSTEMEYEN TARAF GİBİ GÖSTEREMEYECEK”

Kıbrıs sorununa dair mesajlarını da paylaşan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı siyasi eşitlik temelindeki çözüm iradesini defalarca ortaya koymuştur. Hiç kimse bu halkı çözüm istemeyen taraf gibi gösteremeyecek. Türkiye ile istişare içerisinde çözüm için müzakereye hazır olacağız. Ancak çözümü gerçekten istemeyenler, bu halkın arkasına saklanarak oyun oynayamayacak” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ VE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Konuşmasını birlik mesajıyla tamamlayan Erhürman, “Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız ve birlikte yöneteceğiz. Bu sadece seçim sözü değildir; seçim sonrasında da halkımla birlikte yöneteceğim. Yarınlarımız bugünkünden çok daha güzel olacak” dedi.

ERHÜRMAN'IN DOĞUM GÜNÜ DE KUTLANDI

Etkinliğin tamamlanmasının ardından Erhürman'ın doğum günü de kutlandı.