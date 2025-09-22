  • BIST 11519.22
  • Altın 4950.8
  • Dolar 41.376
  • Euro 48.7118
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATabipler Birliği’nden Gazze çağrısı: İnsanlık için özgürlük!

Erhürman: Cumhurbaşkanlığı “likeların” değil, özgürlüklerin bekçisi olacak

» »
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 20 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığının tarafsız olacağını vurgulayarak, “Kimse bir siyasetçinin paylaşımını beğendi diye aranıp sorgulanmayacak” dedi.
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı “likeların” değil, özgürlüklerin bekçisi olacak

Şirinevler, Pınarbaşı, Dağyolu ve Göçeri köylerini ziyaret eden Erhürman, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tufan Erhürman’a ziyaretlerinde CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı miletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretlerde konuşan Erhürman, " Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak; insanların özgürlüklerinin bekçisi olan bir Cumhurbaşkanlığı olacak, “likeların” değil” dedi.

“Dünyaya duyuracak derdimiz varsa, bunu yapabilecek tek makam Cumhurbaşkanlığıdır”
Köy ziyaretlerinde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğimize göre, Cumhurbaşkanlığı makamına ne anlam yüklediğimizi, ne beklediğimizi sormamız lazım. “Cumhurbaşkanı dediğin tören paşasıdır” diyenler bile çıkıyor. Bizim baktığımız pencereden Cumhurbaşkanlığı tören paşalığı değildir” dedi. “KKTC Devleti maalesef Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor. Başbakanları, bakanları gibi temsilcileri uluslararası alanlarda muhatap kabul edilmiyor. KKTC Cumhurbaşkanı aynı zamanda toplum lideridir. Kıbrıs Türk toplum lideri sıfatıyla BM çerçevesinde Hristodulidis ile masada eşit konumdadır. Bu sıfatla da herkesle görüşme hakkına sahiptir. Bizim dünyaya duyuracak bir derdimiz varsa, bu işleri yapabilecek tek makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının esas kıymetinin de kendileri için bunlar olduğuna vurgu yaptı. Tufan Erhürman, geçmiş bütün Cumhurbaşkanları döneminde Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik müzakereler yürütüldüğünün altını çizdi ve “Sayın Tatar döneminde bir tek müzakere masası dahi kurulmadı” dedi.

“Geriye gidiş hepimizi mutsuz ediyor”
Beş senenin tamamen müzakeresiz geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Dört Cumhurbaşkanımız döneminde de yeni kapılar açıldı; ilk defa son beş yılda tek bir kapı dahi açılmadı. Bırakın kapı açılmasını, var olan Metehan Kapısı insanlar için işkenceye döndü” diye konuştu. “Çözümün olacağı güne kadar bir Kıbrıslı Rum çocuk hangi hakka sahipse, benim çocuklarım da o haklara sahip olacak” diyen Erhürman, beş senede on sene kaybedildiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Okullarda, sınıflarda anadili Türkçe olmayan çocukların sayısı, Türkçe olanları geçti. Memleket öyle bir noktaya geldi ki, aramızda Türkiye’ye gidemeyenler var, Güneye geçemeyenler var, dünyanın hiçbir yerine gidemeyenler de var. Bütün bu “politikaların” bizi getirdiği nokta budur. Geriye gidiş hepimizi mutsuz ediyor” dedi. Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Şu iddiayla yola çıkıyorum: Evet, CTP’nin adayıyım ama ben 19 Ekim’den sonra parti ayrımı yapmam. Anayasa bana tarafsızlık görevi veriyor. Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak; insanların özgürlüklerinin bekçisi olan bir Cumhurbaşkanlığı olacak, “likeların” değil” diye ekledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Kızılayı, İskele’de 28 ünite kan topladı22 Eylül 2025 Pazartesi 11:01
  • CTP: Karşılıklı konuşması gerekenler sözcüler değil, Cumhurbaşkanı adaylarıdır22 Eylül 2025 Pazartesi 08:54
  • Seçime doğru... 60’tan fazla kişi aynı adreste kayıtlı çıktı22 Eylül 2025 Pazartesi 08:53
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Eylül 2025 Pazartesi 08:48
  • Eczanelerin kış dönemi çalışma ve nöbet saatleri değişti22 Eylül 2025 Pazartesi 08:47
  • Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası belirlenecek22 Eylül 2025 Pazartesi 08:46
  • CTP: “Karşılıklı konuşması gerekenler sözcüler değil, Cumhurbaşkanı adaylarıdır”21 Eylül 2025 Pazar 21:22
  • Görgüner: İki devletli çözüm yaklaşımı, karma evlilik sorununu sahiplenmiyor!21 Eylül 2025 Pazar 21:19
  • Kıbrıs'taki Hataylılar ikiye bölündü.. Bir kısmı Erhürman'a destek açıklarken bugün de Tatar'a destek açıklaması geldi21 Eylül 2025 Pazar 15:44
  • Dikmen Halk Buluşması gerçekleşti: Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek21 Eylül 2025 Pazar 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti