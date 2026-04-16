Erhürman: Hellimin Yeşil Hat üzerinden erişimini mümkün kılacak önemli bir eşik daha aşıldı!

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve gelmelerinin ardından başlatılan görüşme sürecinin ilk gününden itibaren hellimle ilgili sürecin en hızlı şekilde tamamlanmasını talep ettiklerini hatırlattı. Bu kapsamda 31 Ocak tarihinin hedef olarak belirlendiğini ancak sürenin aşılmasına rağmen sürecin tamamlanamadığını ifade etti.

Erhürman, hellimin PDO tesciline ilişkin mevzuat ile ürünün Yeşil Hat üzerinden ticaretini mümkün kılacak Yeşil Hat uygulama kararının 12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde denetimleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilmesi gereken kurumun yaklaşık beş yıllık bir gecikmenin ardından 6 Nisan 2026 tarihinde atandığını kaydeden Erhürman, bu doğrultuda hellimin Yeşil Hat üzerinden ticaretine imkan sağlayacak gerekliliklerin denetlenmesi için Bureau Veritas Paris’in Paris Ofisi’nin yetkilendirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Hatırlanacağı gibi, göreve gelmemizden sonra başlayan görüşme sürecinin ilk gününden itibaren ortaya koyduğumuz taleplerden biri, 'hellim' ile ilgili sürecin en hızlı bir şekilde tamamlanmasıydı. Bunun için 31 Ocak tarihi belirlenmiş ancak bu süre aşılmış olmasına karşın süreç tamamlanmamıştı.

Hellimin PDO tesciline ilişkin mevzuat ile birlikte, ürünün Yeşil Hat üzerinden ticaretini mümkün kılacak Yeşil Hat uygulama kararı 12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda, söz konusu düzenleme uyarınca denetimleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilmesi gereken kurum, yaklaşık beş yıllık bir gecikmenin ardından 6 Nisan 2026 günü atanmıştır.

Bu çerçevede, hellimin Yeşil Hat üzerinden ticaretine imkan sağlayacak düzenlemede belirtilen gereklilikleri denetlemek üzere Burea Veritas Paris'in Paris Ofisi yetkilendirilmiştir.

Bu sayede, en önemli ihraç ürünlerimizden biri olan hellimin Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan olmasa dahi Yeşil Hat üzerinden dolaylı erişimini mümkün kılacak süreçte önemli bir eşik daha aşılmıştır.

Bundan sonraki aşamaların da süratle tamamlanması, içerideki ve dışarıdaki geriye kalan sorunların aşılması ve söz konusu ticaretin en kısa sürede fiilen başlaması amacıyla çalışmalarımız, yetkili kurumlarımızla birlikte, kararlılıkla devam edecektir.

Hellim, adamızın ortak kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçasıdır. Bu değerli ürünün eşit ve adil biçimde değerlendirilmesi hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacaktır"