Erhürman, ilk 100 gününü planladı: Mülkiyet Masası kurulacak

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yeni döneme dair hedeflerini ve “İlk 100 Gün” programını basın mensuplarıyla paylaştı.
Erhürman, ilk 100 gününü planladı: Mülkiyet Masası kurulacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yeni döneme dair hedeflerini ve “İlk 100 Gün” programını paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

Erhürman, anketlerde önde olduklarını, ancak sokaktaki havanın anketlerin de önünde olduğunu belirterek, “Anketler her şey değildir, asıl belirleyici olan halkın enerjisidir” dedi.

“İLK 100 GÜNDE 15 ADIM PLANI”

Erhürman, göreve gelmeleri halinde ilk 100 günde uygulanacak 15 adımlık bir plan hazırladıklarını açıkladı. Erhürman, “Bu adımların tümü hemen sonuç doğuracak adımlar olmayabilir ancak ülkeyi birlikte yönetme hedefimizi örgütleyecek mekanizmaları kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşacağız. Katılımcı demokrasi anlayışımızın temelinde halkın düzenli olarak bilgilendirilmesi vardır” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ PARTİLER VE MESLEK ÖRGÜTLERİYLE ORTAK YÖNETİM”

Erhürman, yüzde 3’ün üzerinde oy almış tüm siyasi partilerin düzenli toplanacağı bir “Siyasi Partiler Konseyi” oluşturacaklarını, ayrıca muhtarlar ve yasal meslek kuruluşlarının da yer alacağı farklı konsey yapıları planladıklarını söyledi. “Saraya kapanma niyetinde değiliz” diyen Erhürman, yönetim anlayışlarının katılımcılık üzerine kurulu olacağını vurguladı.

“MÜLKİYET MASASI KURULACAK”

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, mülkiyet sorununun çözümü için ‘Mülkiyet Masası’ veya ‘Mülkiyet Birimi’ kurulacağını duyurdu. Bu birimin, özellikle Güney’de mal bırakan ve Kuzey’de haklarını alamayan kişiler için takip mekanizması olacağını söyledi. “Taşınmaz Mal Komisyonu’nda aktif bir diplomasi ve lobicilik süreci Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülecek” dedi.

“AB İLE SCHENGEN VE YEŞİL HAT TEMASLARI BAŞLAYACAK”

Erhürman, Schengen süreci ve Yeşil Hat Tüzüğü konusunda Avrupa Birliği ile temaslara başlanacağını belirterek, “Yeşil Hat Tüzüğü’nün değiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Bekleme lüksümüz yok. 20 Ekim’de temaslara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, geçiş noktalarındaki yoğunluğa dikkat çeken Erhürman, “Kaymaklı kapısı devreye alınabilir, ihtiyaç duyulan yeni geçiş noktaları pakete dahil edilecek. Derinya ve Aplıç’ta da tıkanıklıklar yaşandı, bunu aşmak için proaktif olacağız” dedi.

“AB VATANDAŞI OLMA HAKKI ENGELLENEMEZ”

Erhürman, 2004 referandumunda oy kullanma hakkı verilen kişilerin serbest dolaşım haklarının olmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. “Aynı anne babadan doğan iki çocuktan biri vatandaşlık alabiliyor, diğeri alamıyor. Bu ayrımcılıktır” dedi.

“YEŞİL HAT TİCARETİNDE HEDEF YÜZDE 30”

Erhürman, Yeşil Hat üzerinden yapılan ihracatın artırılabileceğini belirterek, “Şu anda yüzde 10 civarında olan ihracat, yüzde 20–30 seviyelerine çıkarılabilir. Bize söz verilen doğrudan ticaret tüzüğü askıda; 2004’te bunun aykırı olmadığı açıkça söylenmişti” ifadelerini kullandı.

“HELLİM VE TURİZMDE DİPLOMASİ ŞART”

Hellim ihracatı konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Erhürman, Ürdün örneğini hatırlatarak, “Diplomasi ve diyalog her zaman iyidir. Bunların olmadığı yerde ciddi sıkıntılar ortaya çıkar” dedi.

“AP’DEKİ 2 SANDALYEMİZİN PEŞİNDEYİZ”

Avrupa Parlamentosu’ndaki temsil hakkına da değinen Erhürman, “AP’de 6 sandalye var ama hepsi Kıbrıslı Rum seçmenler tarafından belirleniyor. Biz kendi 2 sandalyemizin peşinde olacağız” dedi.

“ORTAK KOMİTELER ÇALIŞMIYOR”

Teknik komitelerin büyük bölümünün etkinliğini yitirdiğini belirten CTP lideri, “Bir-iki teknik komite dışında diğerleri sohbet toplantılarına döndü. Doğal afetleri birlikte yönetecek bir komite önceliğimiz olacak” diye konuştu, güvenlik biriminin de bu plan kapsamında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

“YETİŞMİŞ, LİYAKATLİ İNSANLARIMIZ VAR”

Erhürman, son olarak, 2001 yılında adaya geldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu döneme kadar cumhurbaşkanının çağırdığı ve yanına gitmediği birini görmedim. Onlarca çalışacak insanımız var. Yetişmiş, liyakatı olan insanlarımız var. Bu saydıklarım sadece 100 günlük planın parçalarıdır. Bu adımların bizi müzakere masasına taşımasını umuyorum.”

