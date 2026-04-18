Erhürman: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile çözüm iradesini sürdüren bir halktır

Panelde yöneltilen “iki devletli çözüm” sorusuna yanıt veren Erhürman, kavram tartışmalarından ziyade içeriğin önemli olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının adada iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu ve bu statünün değiştirilemeyeceğini söyledi. Siyasi eşitliğin temel unsur olduğuna dikkat çeken Erhürman, çözüm arayışında bu ilkenin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsünü kabul etmeyeceğini belirten Erhürman, Türkiye ile çözüm iradesinin sürdüğünü ve bu sürecin koordinasyon içinde yürütüldüğünü kaydetti. Uluslararası temaslarında siyasi eşitlik ve hak ihlallerini gündeme getirdiğini dile getiren Erhürman, uzun süredir anlamlı bir müzakere süreci başlatılamadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın silahlanmasına da değinen Erhürman, bu durumun adadaki dengeleri riske attığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesi dışında alınacak kararlara karşı olduğunu vurguladı.

Erhürman ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının yalnızca müzakere masasına bağlı kalmayacağını, uluslararası temaslarını farklı platformlarda da sürdüreceğini ifade etti.