SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Erhürman, Kimliksizler Derneği ile görüştü: Masaya getireceğim ilk konu bu olacak

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kimliksizler Derneği ile görüşerek karma birliktelik mağdurlarının yaşadığı insan hakkı ihlallerini gündeme taşıdı. Dernek yöneticileri, sorunun çözümünün barış ve halkların yakınlaşması açısından da önem taşıdığını vur
Erhürman, Kimliksizler Derneği ile görüştü: Masaya getireceğim ilk konu bu olacak

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kimliksizler Derneği’ni ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Karma birliktelik mağdurlarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Dernek yöneticileri Erhürman ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Erhürman ise konuya hassasiyetle yaklaştığını ve masaya ilk getireceği hususun bu insan hakkı ihlali olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu alanda bir çalışma grubu kurulması durumunda, katkı koymaya talip olduklarını vurgulayan Kimliksizler Derneği yöneticileri, karma birliktelik mağduru ailelerin mücadelesinin aynı zamanda barış ve halkların yeniden yakınlaşması mücadelesi olduğunun da altını çizdi.

