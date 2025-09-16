Erhürman: “Tüm İnsanlarımızı Eşitlik Temelinde Bütünleştiririz”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı görev süresince ülkenin çeşitli sorunlarına çözüm üretilmediğini vurguladı.

Erhürman, “Cumhurbaşkanının ekonomi, turizm ve sağlık danışmanları var; fakat bu konularda Cumhurbaşkanlığından beş yıl içinde herhangi bir çözüm önerisi duymadık. Cumhurbaşkanlığının bütün fonksiyonları açısından beş bomboş sene geçirdik” dedi. Ayrıca güvenlik sorunlarına dikkat çeken Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun beş yıldır bir kez bile toplanmadığını belirtti.

Ülkedeki nüfus politikalarının uygulanmadığını ve bazı okullarda ana dili Türkçe olmayan çocukların sayısının arttığını ifade eden Erhürman, “Memleket adeta bir açık hava hapishanesine döndü” şeklinde konuştu.

Erhürman, adalet ve eşitliğin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Hiç kimsenin bu halkı görmezden gelmesine asla göz yummayacağız. Bu adada, koşullar ne olursa olsun, bir Kıbrıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara bizim çocuklarımız da sahip olacak. Çocuklarımız arasında hiçbir şekilde ayrımcılığa izin vermeyeceğiz” dedi.

Ziyarette dernek başkanı Bekir Bayburt da hazır bulundu ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar, Erhürman’ın mesajlarını ilgiyle dinledi.