  • BIST 11027.38
  • Altın 4909.228
  • Dolar 41.2983
  • Euro 48.7995
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASon dakika... İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

Erhürman: “Tüm İnsanlarımızı Eşitlik Temelinde Bütünleştiririz”

» »
Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.
Erhürman: “Tüm İnsanlarımızı Eşitlik Temelinde Bütünleştiririz”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı görev süresince ülkenin çeşitli sorunlarına çözüm üretilmediğini vurguladı.

Erhürman, “Cumhurbaşkanının ekonomi, turizm ve sağlık danışmanları var; fakat bu konularda Cumhurbaşkanlığından beş yıl içinde herhangi bir çözüm önerisi duymadık. Cumhurbaşkanlığının bütün fonksiyonları açısından beş bomboş sene geçirdik” dedi. Ayrıca güvenlik sorunlarına dikkat çeken Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun beş yıldır bir kez bile toplanmadığını belirtti.

Ülkedeki nüfus politikalarının uygulanmadığını ve bazı okullarda ana dili Türkçe olmayan çocukların sayısının arttığını ifade eden Erhürman, “Memleket adeta bir açık hava hapishanesine döndü” şeklinde konuştu.

Erhürman, adalet ve eşitliğin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Hiç kimsenin bu halkı görmezden gelmesine asla göz yummayacağız. Bu adada, koşullar ne olursa olsun, bir Kıbrıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara bizim çocuklarımız da sahip olacak. Çocuklarımız arasında hiçbir şekilde ayrımcılığa izin vermeyeceğiz” dedi.

Ziyarette dernek başkanı Bekir Bayburt da hazır bulundu ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar, Erhürman’ın mesajlarını ilgiyle dinledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Uzun süredir konuşulan senaryo okulların açılmasıyla devrede! Başörtüsü sorunu yeniden ortaya çıktı!16 Eylül 2025 Salı 10:27
  • BES: “Tatar’ın Davetini Reddediyoruz; Seçim Propagandasına Alet Olmayacağız”16 Eylül 2025 Salı 10:18
  • Basın-Sen: Tatar’ın davetine katılmayacaklarını bildirdi.16 Eylül 2025 Salı 10:16
  • Denktaş: Türkiye saygı duyar16 Eylül 2025 Salı 10:14
  • Yeşil Barış Hareketi: "Ozon tabakasını korumak yaşamı korumaktır"16 Eylül 2025 Salı 09:24
  • Basketbol MHK Başkanı Kılıç, hakemlerle buluştu16 Eylül 2025 Salı 09:12
  • Büyük ikramiye, ‘73181’ numaralı bilete isabet etti!16 Eylül 2025 Salı 09:07
  • KKTC'de Seçime müdahale mi? 150 Muhtar Ankara yolcusu16 Eylül 2025 Salı 08:58
  • Öğretmenler Sendikası: Eğitim yılı 252 konteyner sınıf, 21 inşaat ve 25 öğretmen açığıyla başladı!15 Eylül 2025 Pazartesi 18:03
  • Jarosiav Beranek ile Süleyman Kuburcu'nun ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı15 Eylül 2025 Pazartesi 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti