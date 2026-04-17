Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede Türk Devletleri Teşkilatı ile olan ilişkiler ele alındı ve önümüzdeki dönem ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.