Erhürman: Yeni dönemde diplomasiyi, bilim insanları, sporcular, sanatçılar, dernekler ile hep birlikte yürüteceğiz

HAS-DER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a büyük ilgi gösterildi. Erhürman’a ziyarette Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve birçok milletvekili de eşlik etti. Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkı hep vardır ve var olacaktır demek güzel bir sözdür; ama varlığımızı güvence altına alacak olan şey, kültürümüzü geleceğe taşımaktır” dedi. Erhürman söz konusu ziyaretin ardından Surlariçi Lokmacı’da bazı bölge halkıyla da bir araya geldi.

Erhürman: Dünyaya Kıbrıs Türk halkının varlığını göstermemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, kültür derneklerinin önemine işaret etti ve “Kıbrıs Türk halkı hep vardır ve var olacaktır demek güzel bir sözdür; ama varlığımızı güvence altına alacak olan şey, kültürümüzü geleceğe taşımaktır” dedi. “Gençlerimizi burada tutarak, onlara insan onuruna yaraşır bir hayat sunarak varlığımızı koruyabiliriz” diyen Erhürman, dünyaya Kıbrıs Türk halkının varlığının gösterilmesi gerektiğine işaret etti. Diplomasi denilen şeyin, bir halk adına sadece Cumhurbaşkanı’nın yapacağı bir iş olmadığını belirten Erhürman, “Diplomasiyi sadece siyasetçiler yürütmez; onların önünü açarsanız bilim insanları, sanatçılar, sporcular da yapar” dedi. Cumhurbaşkanlığı vizyonu kapsamında yapacaklarından söz eden Erhürman, “Bu dönemde benim kafamdaki konulardan biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Kültür-sanat faaliyetlerini yürüten kuruluşlarla birlikte kafa kafaya vermemiz lazım. Kültürümüzü dinamik bir şekilde geleceğe nasıl taşıyabiliriz, devletin de içinde olduğu bir yapıya nasıl kavuşturabiliriz, bunu göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Beş yıl bize pahalıya mal oldu”

Tufan Erhürman, “Bu beş yıl bize pahalıya mal oldu. Beş yılda Kıbrıs Türk halkı, dünya gözünde sanki yokmuş gibi bir hale geldi. Önümüzdeki beş yılda önce bu yıkıntıyı toparlamamız gerekecek; ardından da varlığımızı dünyayla buluşturmamız gerekecek. Bu, ancak hep birlikte olursak yapabileceğimiz bir iştir” dedi. “Bizim kültürümüz, sanatımız var. Bu kadar küçük bir ülkeden bu kadar çok uluslararası alanda kültür insanı çıkması, özgüvenimizin temelidir” diyen Erhürman, bütün meselenin, gençlerin önünü açmak olduğuna vurgu yaptı. Erhürman, “Eğer bir beş sene daha yokmuşuz gibi davranmaya devam edersek, nerede kaç genç bulabileceğimizden emin değilim” ifadelerini kullandı ve 13-14 yaşındaki çocukların bile göç etmeyi düşündüğünü belirtti. Tufan Erhürman, “19 Ekim hep birlikte çok güzel işler yapacağımız bir geleceğe mührümüzü vuracağımız bir gün olacak” diye ekledi.

Çeler: Ülkenin geleceği için yola çıktık

Buluşmada konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Sayın Başkan da sizden, ben de sizden gelen biriyim” dedi. Tufan Erhürman’ın bu Kıbrıs Türk halkını ciddiyetle temsil edeceğine işaret eden Çeler, “Gençlerimizin, çocuklarımızın ayrımcılık yaşaması bizi derinden etkiliyor. Bizim ciddi bir temsiliyete ihtiyacımız var” dedi. Parti olarak en başından beri Tufan Erhürman’ın çağrısına kulak verdiklerinin altını çizen Çeler, “Bu ülkenin geleceği için yola çıktık” ifadelerini kullandı. “Bu, bir CTP-TDP seçimi değil. Bu, bizim ciddiyetle bu memleketi yöneteceğimiz seçimdir” diyen Çeler, bu memleketin gerçek bir temsiliyete ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Zeki Çeler, “Bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için Tufan Erhürman!” dedi.