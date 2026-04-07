SON DAKİKA

Erken seçim çağrısı: Hükümet istifa etmeli!

Liberal Demokrasi Hareketi, yaşanan gerilimin uzun süredir biriken yönetim zaafının sonucu olduğunu belirterek hükümetin istifa etmesi ve ülkenin erken seçime götürülmesi çağrısı yaptı.
Liberal Demokrasi Hareketi (LDH), yaşanan gerilimin uzun süredir biriken yönetim zaafının sonucu olduğunu belirterek hükümetin istifa etmesi ve ülkenin erken seçime götürülmesi çağrısı yaptı.

LDH tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Bugün yaşananlar, son iki haftanın ani bir gerilimi değil; uzun süredir biriken yönetim zaafının, siyasal kibrin ve toplumsal kopuşun açık sonucudur. Ancak son günlerde yaşananlar, bu tablonun artık inkâr edilemez hale geldiğini göstermiştir.

Halkın geçim sıkıntısına, toplumsal itiraza ve yükselen öfkeye çözüm üretmek yerine baskıyla, dayatmayla ve güvenlikçi reflekslerle karşılık veren bir hükümet anlayışı, yalnızca bir kriz yönetemediğini değil, ülkeyi yönetme kabiliyetini de kaybettiğini ortaya koymuştur. Ekonomide belirsizlik büyümüş, kamusal düzende güvensizlik derinleşmiş, kurumlara olan inanç zayıflamış, toplumun devlete ve yönetime duyduğu asgari güven ciddi biçimde aşınmıştır.

Son günlerde eylemcilere yönelik müdahale ise bu çöküşün en net fotoğrafı olmuştur. Halkın sesini duymak yerine onu bastırmayı tercih eden bir iktidar, siyasal meşruiyetini de ahlaki zeminini de tüketmiş olur. Gelinen noktada hükümet ile halk arasındaki bağ kopmuştur.

‘HÜKÜMET İSTİFA ETMELİ, ÜLKE VAKİT KAYBETMEDEN ERKEN SEÇİME GÖTÜRÜLMELİDİR’

Bu hükümet yalnızca sorunları çözememiş değil, bizzat sorunların büyümesinin başlıca nedeni haline gelmiştir. Bu nedenle artık yapılması gereken şey yeni bahaneler üretmek ya da zaman kazanmaya çalışmak değildir.

Yapılması gereken açıktır: hükümet istifa etmeli, ülke vakit kaybetmeden erken seçime götürülmelidir. Halktan kopmuş, güven tüketmiş ve meşruiyetini zedelemiş bir yönetimin ülkeye daha fazla verebileceği hiçbir şey yoktur”

