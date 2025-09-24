Evinde arama yapıldı... Alınacak ifadeler var

  • BIST 11281.91
Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan E.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Şefik Karabadak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 20 Eylül 2025 tarihinde LPM Cürümleri Önleme Şubesi ile LPM Adli Şube Personeli tarafından Lefkoşa’da Taşkınköy adresinde sakin zanlının ikametgahında mahkemeden temin edilen arama emri ışığında 20:45-21:15 saatleri arasında yapılan aramada salon içerisinde bulunan masa üzerinde 3 adet beyaz renk naylon parçası ve şeffaf renk kilitli naylon poşete sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet beyaz renk hap, 1 adet gaz başlığı ile hortum, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet cam pipo ve yine salonda bulunan dolap içerisinde 1 adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, diğer emarelerin ise parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini belirtti

. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, beklenen analiz sonuçları ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

