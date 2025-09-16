Fikri Ataoğlu: Erken genel seçim, bütçenin geçmesinin ardından yapılmalıdır!

Ataoğlu, Demokrat Parti’nin her duruma hazır olduğunu belirterek, erken genel seçimin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bütçenin geçirilmesinden sonra yapılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ' Manşet+' programına konuk olarak ülke gündemindeki konuları değerlendirdi.

Demokrat Parti Kurultayı'nın bir seçim havasında geçtiğini belirterek kurultaya katkı koyanlara teşekkür eden Ataoğlu, Demokrat Parti'nin 1992'de Dokuzlar Hareketinin başlangıcı olarak Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın yol göstermesi ile kurulduğunu anımsattı.

Ataoğlu, Demokrat Parti'nin kurulduğu günden bugüne her seçim öncesinde dedikodularla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, Demokrat Parti ile uğraşanlar olmasına rağmen varlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti ve "Demokrat Parti bir kez daha geçmişten günümüze nasıl geldiğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

"ERKEN GENEL SEÇİM, BÜTÇENİN GEÇİRİLMESİNİN ARDINDAN YAPILMALI"

Demokrat Parti'nin yarın seçim olacakmış gibi her zaman her duruma hazır olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, ancak önceliğin başta ekonomik çarkların dönmesi olmak üzere ülke sorunlarının çözülmesi olması gerektiğini söyledi.

Erken seçim olup olmayacağı yönündeki bir soruya karşılık Ataoğlu, erken genel seçiminin bütçenin geçirilmesinin ardından yapılmasının gerekliliğini anlattı.

Önümüzde bir Cumhurbaşkanı Seçimi olduğunu ve destekledikleri aday için sahada olduklarını belirten Ataoğlu, "destekleme kararı aldığımız adayla ilgili çalışmalarımız bizi 19 Ekim'e odaklamış oldu. Sonrasında erken genel seçimin olması gerekiyor" dedi.

"2026 ARALIK'TA YEREL SEÇİMLER VAR; ARDI ARDINA 2 SEÇİM YAŞANMAMASI İÇİN GENEL SEÇİMLER DAHA ÖNCEYE ALINMALIDIR"

2026 Aralık'ta yerel seçimlerin olacağını ve ardı ardına 2 seçim yaşanmaması için genel seçimlerin daha önceye alınması gerektiğini anlatan Ataoğlu, erken genel seçimin cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından belirlenecek bir tarihte; kimseyi çok rahatsız etmeyecek, ekonomiye fazla dokunmayarak, bütçenin hayata geçirilmesinin ardından belirlenmesi gereken bir tarih olduğuna işaret etti.

Mecliste muhalefet ve hükümet kanadının oybirliği sağladığı yasaların geçmesi yönünde çalışmaların yapılacağını dile getiren Ataoğlu, 1 Ekim'de açılacak olan Cumhuriyet Meclisi'nde insanlara dokunacak yasaların geçmesi için çabaladıklarını belirtti.

"KARMA OY UYGULAMASI YERİNE 6 BÖLGELİ OY KULLANILMALI"

Ataoğlu, genel seçimde ülke geneli karma oy uygulaması yerine 6 bölgeli oy kullanılması yönünde bir önerileri olacağını da anlattı.

Turizm Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'na bağlı dairelerinin icraatlarına da değinen Ataoğlu, güzel işlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

Daha önce yoğun gelen uçak sayısının azaldığını görmelerinin ardından uçaklara 1 Mayıs'tan itibaren teşvik verilmeye başlandığını belirten Ataoğlu, önümüzdeki yaz turist sayısında artış yaşanacağına olan inancını dile getirdi.

Bakan Ataoğlu, ülke ekonomisini ve bütçe açığının büyük kısmını ayakta tutan sektörün turizm olduğuna işaret etti. Bakan Ataoğlu turizme sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak “kim ki ben turizmde çalışmak istiyorsa o kriterlere uygun iş var turizmde, üretici kaliteli ürün ürettiği takdirde bu sektör bu ürünleri almaya hazırdır” diye konuştu.