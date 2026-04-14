  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
Kan şekeri neden aniden yükselir?

Gazeteciler Birliği de sendikaların Başbakanlık eylemine katılacak

» »
Gazeteciler Birliği, medya kuruluşları ve gazetecilerin hesaplarına yönelik engellemelerin sistemli olduğunu belirterek, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere karşı sendikaların eylemine katılacaklarını açıkladı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), son günlerde dijital ortamda bazı medya kuruluşları ile gazetecilerin bireysel hesaplarına yönelik engellemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu engellemelere karşı mücadelede kararlı olunduğunun daha önce de ifade edildiği hatırlatılarak, basının ve bireylerin ifade özgürlüğünün engellendiği bir ortamda özgürlükten söz edilemeyeceği vurgulandı.

Toplumun farklı kesimlerinden yükselen tepkilerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, engellenen hesapların içerikleri incelendiğinde saldırıların sistemli olduğu ve aynı amaca hizmet ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, basının özgür bir şekilde görevini yapmasının engellenmesi ve halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemez olduğu kaydedilerek, bu tür müdahalelere karşı durulacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, sendikaların Başbakanlık önünde gerçekleştireceği eyleme katılacaklarını da kamuoyuna duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti