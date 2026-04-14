Gazeteciler Birliği de sendikaların Başbakanlık eylemine katılacak

Gazeteciler Birliği, medya kuruluşları ve gazetecilerin hesaplarına yönelik engellemelerin sistemli olduğunu belirterek, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere karşı sendikaların eylemine katılacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), son günlerde dijital ortamda bazı medya kuruluşları ile gazetecilerin bireysel hesaplarına yönelik engellemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu engellemelere karşı mücadelede kararlı olunduğunun daha önce de ifade edildiği hatırlatılarak, basının ve bireylerin ifade özgürlüğünün engellendiği bir ortamda özgürlükten söz edilemeyeceği vurgulandı.

Toplumun farklı kesimlerinden yükselen tepkilerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, engellenen hesapların içerikleri incelendiğinde saldırıların sistemli olduğu ve aynı amaca hizmet ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, basının özgür bir şekilde görevini yapmasının engellenmesi ve halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemez olduğu kaydedilerek, bu tür müdahalelere karşı durulacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, sendikaların Başbakanlık önünde gerçekleştireceği eyleme katılacaklarını da kamuoyuna duyurdu.