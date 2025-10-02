Gazeteciler Birliği gazeteci Devrim Demir’in de tehdit edildiğini belirtti

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “(Demir’in) Yaptığı bir haber nedeniyle tehdit mesajları almasını büyük bir endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Meslektaşımız polise giderek şikâyetçi olmuştur. Tehditte bulunanların kimlikleri de bilinmektedir. O nedenle bu olayın peşini bırakmayacağız ve faillerin cezalandırıldığını görmek istiyoruz.” denildi.

Açıklamada, gazetecinin görevini yerine getirdiği için tehdit edilmesinin “demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğüne açık bir saldırı” olduğu kaydedildi.

Yetkili makamların, benzeri olaylara karşı daha hazırlıklı, koordineli ve kararlı adımlar atmasının elzem olduğu belirtilen açıklamada, “Gazetecilerin görevlerini özgürce, baskı ve korku ortamından uzak biçimde yapabilmeleri sağlanmalıdır. Emniyet güçlerinin bir görevi de kamu görevi yürüten basın mensuplarının güven içinde işlerini yapmalarına olanak sağlamaktır.” denildi.