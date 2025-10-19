Gazimağusa’da tartışma kanlı bitti: 1 kişi boynundan yaralandı, 2 kişi tutuklu

Gazimağusa - İskele Yolu, Eyva Çemberi yakınlarında, bugün, saat 20.00 sıralarında, İbrahim Aşık (E-39), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı M.K. (E-66) ve F.K. (E-34) tarafından, boynunun sağ kısmından muhtemelen kesici bir aletle yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre olayda yaralanan İbrahim Aşık kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Polisten yapılan açıklamada, Gazimağusa- İskele Anayolunun Eyva çemberi yakınlarında İbrahim Aşık'ın boğazından yaralanması olayıyla ilgili soruşturmada zanlı olarak görülen M.K. (E-66) ve F.K.'nin (E-34) Ercan Havalimanı civarında polis tarafından tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.