Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

10 Eylül 2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Güvercinlik Kavşağı’nda şüpheli hareketlerde bulunan M.G. (E-36) polis tarafından durduruldu. Yapılan aramada, yaklaşık 1 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir metal kaşık ele geçirilerek emare alındı.

Şüpheli M.G. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

