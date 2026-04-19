SON DAKİKA

Gazimağusa’da yol çalışması: İsmet İnönü Bulvarı’nda trafik düzenlemesi

Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) 2. Etap Düzenleme Projesi kapsamında, 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren kent içi trafik akışını etkileyecek önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor.
Gazimağusa’da yol çalışması: İsmet İnönü Bulvarı’nda trafik düzenlemesi

Proje kapsamında gerçekleştirilecek altyapı ve kaldırım çalışmaları, Gloria Jeans önünden başlayarak Zorbalar Sokak dönüş noktası üzerindeki Coffeeholic işletmesi önüne kadar olan güzergâhta yürütülecek. Çalışmalar süresince bölgede iş araçları aktif olarak faaliyet gösterecek, güzergâh üzerindeki işletmelerin önündeki kaldırımlar kaldırılarak altyapı kazıları yapılacak. Yetkililer, hem sürücülerin hem de yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Trafik düzenlemesine göre, Sulu Çember’den Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) istikametine gidiş yönü tek yönlü olarak açık kalacak. Buna karşılık, DAÜ Çemberi’nden Sulu Çember istikametine olan yol, Zorbalar Sokak dönüş kavşağından itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Yetkililer, trafik yoğunluğunu azaltmak ve özellikle büyük araçların güvenli şekilde seyretmesini sağlamak amacıyla sürücülerin Gülseren Kavşağı’ndan zorunlu dönüş yaparak alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiğini belirtti.

Çalışmalar süresince tüm sürücülerin trafik levha ve işaretlerine uymaları istendi.

