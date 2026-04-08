  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma

» »
Sendikalar bugün de Meclis önünde olacak
Genel grev devam ediyor

Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin adımlarına karşı bugün de 10.00’da Meclis önünde toplanacak.

Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili adımlarına karşı başlattıkları grev ve eylemleri bugün de sürdürüyor.

Sendikalar adına yapılan açıklamalarda, hükümetin yasa tasarısı ile yasa gücünde kararnameyi geri çekmemesi nedeniyle eylemlerin devam edeceği vurgulanırken, sendikalar bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde olacaklarını duyurdu.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, dün yaptığı açıklamada, halkın hükümete güveninin kalmadığını belirterek, yasa geri çekilene kadar Meclis’te eylemlere devam edeceklerini ifade etmişti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da sendikaların genel greve devam edeceğini açıklayarak, bugün sabah saatlerinde Meclis önünde toplanacaklarını belirtmişti.

Öte yandan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, genel grevin askıya alınması için hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili yasa gücünde kararnameyi geri çektiğini resmi gazetede ilan etmesi gerektiğini ifade etmişti. Bengihan, söz konusu adımın atılmaması halinde grev ve eylemlerin süreceğini kaydetmişti.

Sendikaların kararının ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de yaptığı açıklamada, hükümeti eleştirerek erken seçim çağrısını yinelemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti