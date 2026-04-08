Genel grev devam ediyor

Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin adımlarına karşı bugün de 10.00’da Meclis önünde toplanacak.

Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili adımlarına karşı başlattıkları grev ve eylemleri bugün de sürdürüyor.

Sendikalar adına yapılan açıklamalarda, hükümetin yasa tasarısı ile yasa gücünde kararnameyi geri çekmemesi nedeniyle eylemlerin devam edeceği vurgulanırken, sendikalar bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde olacaklarını duyurdu.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, dün yaptığı açıklamada, halkın hükümete güveninin kalmadığını belirterek, yasa geri çekilene kadar Meclis’te eylemlere devam edeceklerini ifade etmişti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da sendikaların genel greve devam edeceğini açıklayarak, bugün sabah saatlerinde Meclis önünde toplanacaklarını belirtmişti.

Öte yandan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, genel grevin askıya alınması için hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili yasa gücünde kararnameyi geri çektiğini resmi gazetede ilan etmesi gerektiğini ifade etmişti. Bengihan, söz konusu adımın atılmaması halinde grev ve eylemlerin süreceğini kaydetmişti.

Sendikaların kararının ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de yaptığı açıklamada, hükümeti eleştirerek erken seçim çağrısını yinelemişti.