Genel grev Pazartesi günü de devam ediyor: Gözler Meclis Genel Kurulu'nda!

DP ve YDP’nin Genel Kurul’a katılmama kararı, bazı vekillerin de nisap vermeyeceğini açıklamasıyla Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor. Sendikalar genel grev kararını açıklamışken, kamuoyu hükümetten pazartesi öncesi net adım bekliyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde Pazartesi günü yeniden açılması planlanan oturum öncesinde nisap krizi derinleşti.

Meclis Dostluk Grubu kapsamında planlanan Azerbaycan ziyareti sırasında yaşanan gelişmelerin ardından Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Kurul toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

İLK AÇIKLAMA DEMOKRAT PARTİ'DEN GELDİ: BU SÜREÇTE SİSTEMİK BİR ŞEKİLDE DIŞARIDA BIRAKILDIK

İlk olarak Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar partinin yasa gücünde kararname sürecinde sistematik biçimde dışarıda bırakıldığını ileri sürdü. Akpınar, Meclis çalışmalarının gerçek gerekçeler dışında ertelendiğini savunarak, Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu’nun Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında ve diğer partilerin bilgisi dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılmasının kabul edilebilir sınırları aştığını ifade etti.

Demokrat Parti, kendi getirdiği yasal düzenlemeye sahip çıkamayan bir anlayışın oluşturduğu tabloya ortak olmayacağını vurgulayarak, Pazartesi günü görüşülecek yasa sürecinde yer almayacağını açıkladı.

ARIKLI'DAN DA MECLİS DOSTLUK GRUBU GELİŞMELERİNE TEPKİ GECİKMEDİ: PAZARTESİ KATILMAMA KARARI ALDIK

YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, dostluk grubunda yer alan DP ve YDP milletvekillerinin uçağa alınmamasını kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Arıklı, yaşananların koalisyon ortakları arasında huzursuzluğa yol açtığını savunarak Pazartesi günkü oturuma katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA MECLİS'İN AÇILMASINA DESTEK VERECEK HÜKÜMET VEKİLİ SAYISI NİSAP İÇİN YETERSİZ

Bu gelişmelerin ardından hükümetin Meclis’i açmak için gerekli nisabı bulmakta zorlanacağı değerlendiriliyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın geçtiğimiz aylardan bu yana Pazartesi günü nisap vermeyeceğini açıklaması ve bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun da Meclis’e katılmayacağını duyurması, hükümetin elini daha da zayıflattı. İlk etapta 29 milletvekiliyle hareket eden hükümetin, son açıklamaların ardından bu konuyla ilgili olarak Meclis’te yalnızca 23 UBP milletvekiliyle temsil edileceği, bu sayının da oturumu açmaya yeterli olmadığı öne çıkıyor.

SENDİKALAR GENEL GREVE GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI: HÜKÜMET AYNI YASAYI MECLİS'TEN GEÇİRME ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan sendikalar, tartışmalı yasa tasarısının Meclis gündemine gelmeden önce komiteye sevk edilmesini talep etmişti. Sendikalar, tasarının Meclis gündemine taşınması halinde genel grevi sürdüreceklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem imzasıyla yapılan açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin yarattığı çok yönlü krizlerin bedelinin emekçilere, yoksullara ve dar gelirlilere yüklenmek istendiği savunuldu. Açıklamada, halkın baskı, tehdit ve saldırılara rağmen bu dayatmaları reddettiği, buna karşın hükümetin aynı yasayı Meclis’ten geçirme ısrarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sendikalar, 13 Nisan Pazartesi günü genel greve gidileceğini ve saat 10.00’da Meclis önünde toplanılacağını duyurdu. Açıklamada, bu mücadelenin yalnızca sendikaların değil, insanca yaşam ve demokratik bir gelecek talep eden tüm kesimlerin ortak mücadelesi olduğu vurgulandı.

KAMUOYU, HÜKÜMETİN MECLİS’İ AÇMAK İÇİN GEREKLİ NİSABI SAĞLAYAMAMASI HALİNDE, PAZARTESİ GERÇEKLEŞECEK OLAN GENEL GREVDEN ÖNCE KARARINI AÇIKLAMASINI BEKLİYOR

Mevcut tablo, hükümetin Pazartesi günü Meclis’i açmak için gerekli nisabı sağlayamayacağını ortaya koyuyor.

Bu nedenle hükümetin, ortaklarından ve sendikalardan gelen çağrılara Meclis toplanmadan önce yanıt verip vermeyeceği ve krizi büyütmeden nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.