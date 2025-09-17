  • BIST 11180.51
  • Altın 4867.107
  • Dolar 41.2966
  • Euro 48.9442
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail kara harekatını başlattı, Gazze Şehri'ndeki Filistinliler kaçıyor

Girne Kaymakamlığı'ndan gece denetimi: 40 Kişi sorgulandı

» »
Ülke güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve kayıt dışı yaşamın önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Girne Kaymakamlığı'ndan gece denetimi: 40 Kişi sorgulandı

Denetimlere, bölgedeki kamu otoritesini temsilen Girne Kaymakamı Revin Gürler de katılarak çalışmaları sahada yakından takip etti.

Uygulamalar sırasında kişilerin ikamet izinleri ve resmi belgeleri titizlikle kontrol edildi. Toplam 40 kişinin sorgulandığı denetimlerde, bazı kişilerin ülkede yasal yollarla bulunduğu belirlenirken, bir kısmının ise kaçak durumda olduğu tespit edildi. Yasal statüsü bulunmayan kişiler hakkında mevzuat çerçevesinde işlem başlatılırken, söz konusu kişilerin polis nezaretinde Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu tür denetimlerin yalnızca ülke güvenliği açısından değil, toplumun huzur ve refahı için de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Kayıt dışı yaşamın sosyal ve ekonomik anlamda ciddi sorunlara yol açtığı vurgulanırken, bu mücadelede hiçbir taviz verilmeyeceği ifade edildi.

Yetkililer, uygulamaların sadece Girne ile sınırlı kalmayacağını, ülkenin farklı bölgelerinde de düzenli olarak sürdürüleceğini duyurdu. Amaçlarının, yabancı uyruklu kişilerin yasal çerçevede ülkede bulunmalarını sağlamak ve kayıt dışılığı en aza indirmek olduğu belirtildi.

Girne kaymakamı Revin gürler yaptığı acıklamada , önümüzdeki dönemde denetimlerin daha da sıklaştırılacağını açıklayarak,
“Kamu düzenini tehdit eden, yasa dışı yollarla ülkede yaşayan kişilere karşı hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek” mesajını kamuoyuna net bir şekilde iletti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir yapay kalp ameliyatına daha imza atıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 09:30
  • Arıklı: Yapay zeka destekli kameralar geri takılmak üzere kaldırıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 08:04
  • KTÖS, KTAMS ve KOOP-SEN'de Tatar'ın davetine katılmayacak!16 Eylül 2025 Salı 16:51
  • İsrail'den Yemen'deki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı16 Eylül 2025 Salı 16:47
  • Denktaş: Adaylar arasında Erhürman bu makamda bizi en iyi temsil edecek kişidir16 Eylül 2025 Salı 14:20
  • 32 yaşında hayatını kaybetti16 Eylül 2025 Salı 14:14
  • Çocuğunun ders notunu sistemden değiştiren şahıs tutuklandı16 Eylül 2025 Salı 14:11
  • Taçoy’un sözlerine Denktaş’tan sert eleştiri: “Siyasi hayatını sekteye uğratabilirdi”16 Eylül 2025 Salı 14:10
  • Erdoğan: KKTC bizim kardeşimizdir16 Eylül 2025 Salı 14:02
  • Şakacı Taçoy! şimdi de Cumhurbaşkanı adayı gibi Erhürman'ı TV programında tartışmaya çağırdı!16 Eylül 2025 Salı 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti