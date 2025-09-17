Girne Kaymakamlığı'ndan gece denetimi: 40 Kişi sorgulandı

Denetimlere, bölgedeki kamu otoritesini temsilen Girne Kaymakamı Revin Gürler de katılarak çalışmaları sahada yakından takip etti.

Uygulamalar sırasında kişilerin ikamet izinleri ve resmi belgeleri titizlikle kontrol edildi. Toplam 40 kişinin sorgulandığı denetimlerde, bazı kişilerin ülkede yasal yollarla bulunduğu belirlenirken, bir kısmının ise kaçak durumda olduğu tespit edildi. Yasal statüsü bulunmayan kişiler hakkında mevzuat çerçevesinde işlem başlatılırken, söz konusu kişilerin polis nezaretinde Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu tür denetimlerin yalnızca ülke güvenliği açısından değil, toplumun huzur ve refahı için de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Kayıt dışı yaşamın sosyal ve ekonomik anlamda ciddi sorunlara yol açtığı vurgulanırken, bu mücadelede hiçbir taviz verilmeyeceği ifade edildi.

Yetkililer, uygulamaların sadece Girne ile sınırlı kalmayacağını, ülkenin farklı bölgelerinde de düzenli olarak sürdürüleceğini duyurdu. Amaçlarının, yabancı uyruklu kişilerin yasal çerçevede ülkede bulunmalarını sağlamak ve kayıt dışılığı en aza indirmek olduğu belirtildi.

Girne kaymakamı Revin gürler yaptığı acıklamada , önümüzdeki dönemde denetimlerin daha da sıklaştırılacağını açıklayarak,

“Kamu düzenini tehdit eden, yasa dışı yollarla ülkede yaşayan kişilere karşı hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek” mesajını kamuoyuna net bir şekilde iletti.