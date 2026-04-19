Girne-Lefkoşa ana yolunda araç yangını

Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy bölgesinde seyreden bir araçta çıkan yangında motor bölümü ile makine kapağı yandı, ön cam ise ısıdan patladı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, yangının, dün saat 10.20 sıralarında JH 235 plakalı salon araçta meydana geldiği kaydedildi. Yangının, motor bölümündeki benzin kaçağının aracın sıcak aksamlarına temas etmesi sonucu çıktığı belirtildi.
Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
