Girne'de Basketbol coşkusu sokakta yaşandı

Girne Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Akdeniz Spor Birliği VII. Streetball Turnuvası, 10–12 Ekim tarihleri arasında 97 takımın katılımıyla gerçekleşti.

Üç gün süren organizasyon, kıyasıya mücadelelere ve coşkulu anlara sahne oldu. Turnuva, sporseverlerin büyük ilgisiyle adeta bir şenlik havasında geçti.

Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa, madalya, para ödülleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ayrıca Dumani Karma Yem Ürünleri Gıda Ltd. (Normpati) desteğiyle kurulan kedi ve köpek maması standında yapılan satışlardan elde edilen tüm gelir, Altın Patiler yararına bağışlandı.

Kategorilere göre ödül kazanan takımlar şöyle:

U10: Street Sparks & Girls Power – Hediye

U12 Erkek: Goodfellas – Hediye

U12 Kadın: Golden Stars – Hediye

U14 Erkek: Şeftali – Hediye Çeki (Girne Adidas)

U14 Kadın: Teletubbies – Hediye Çeki (Girne Adidas)

U16 Erkek: Taklacı Güvercinler – 10.000 TL

U16 Kadın: Bangers – 10.000 TL

U18 Erkek: Papi Chulo – 15.000 TL

U18 Kadın: Clock It – 15.000 TL

U20 Erkek: Dezza – 20.000 TL

U20 Kadın: Clock It – 20.000 TL

Master Erkek: Paslı ve Hızlı – 4 Kişilik Yemek (ORA Ocakbaşı)

Büyük Erkek: Darbeli Matkap – 20.000 TL

Büyük Kadın: Ballistic Weapons – 20.000 TL

Gülay Deniz Özel Ödülü: Ayşe Çelikel

Salih Oral Özel Ödülü: . Enieg Pearl Nkweti

Hediye Berkin Özel Ödülü: Efe Emirhoca

Akdeniz Spor Birliği’nden teşekkür

Akdeniz Spor Birliği organizasyonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Tüm katılımcılara, sponsorlarımıza ve destek veren sporseverlere içten teşekkür ederiz. Akdeniz Spor Birliği olarak, sporun birleştirici gücüyle dostluk, paylaşım ve farkındalığı yaymaya devam ediyoruz.”