Girne'de Basketbol coşkusu sokakta yaşandı

Girne Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Akdeniz Spor Birliği VII. Streetball Turnuvası, 10–12 Ekim tarihleri arasında 97 takımın katılımıyla gerçekleşti.
Üç gün süren organizasyon, kıyasıya mücadelelere ve coşkulu anlara sahne oldu. Turnuva, sporseverlerin büyük ilgisiyle adeta bir şenlik havasında geçti.
Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa, madalya, para ödülleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Ayrıca Dumani Karma Yem Ürünleri Gıda Ltd. (Normpati) desteğiyle kurulan kedi ve köpek maması standında yapılan satışlardan elde edilen tüm gelir, Altın Patiler yararına bağışlandı.
Kategorilere göre ödül kazanan takımlar şöyle:
U10: Street Sparks & Girls Power – Hediye
U12 Erkek: Goodfellas – Hediye
U12 Kadın: Golden Stars – Hediye
U14 Erkek: Şeftali – Hediye Çeki (Girne Adidas)
U14 Kadın: Teletubbies – Hediye Çeki (Girne Adidas)
U16 Erkek: Taklacı Güvercinler – 10.000 TL
U16 Kadın: Bangers – 10.000 TL
U18 Erkek: Papi Chulo – 15.000 TL
U18 Kadın: Clock It – 15.000 TL
U20 Erkek: Dezza – 20.000 TL
U20 Kadın: Clock It – 20.000 TL
Master Erkek: Paslı ve Hızlı – 4 Kişilik Yemek (ORA Ocakbaşı)
Büyük Erkek: Darbeli Matkap – 20.000 TL
Büyük Kadın: Ballistic Weapons – 20.000 TL
Gülay Deniz Özel Ödülü: Ayşe Çelikel
Salih Oral Özel Ödülü: . Enieg Pearl Nkweti
Hediye Berkin Özel Ödülü: Efe Emirhoca
Akdeniz Spor Birliği’nden teşekkür
Akdeniz Spor Birliği organizasyonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Tüm katılımcılara, sponsorlarımıza ve destek veren sporseverlere içten teşekkür ederiz. Akdeniz Spor Birliği olarak, sporun birleştirici gücüyle dostluk, paylaşım ve farkındalığı yaymaya devam ediyoruz.”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.