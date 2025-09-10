  • BIST 10468.27
  • Altın 4843.241
  • Dolar 41.2826
  • Euro 48.3263
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Girne’de İş Kazaları: İki Çalışan Yaralandı

» »
Girne’de İş Kazaları: İki Çalışan Yaralandı
Girne’de İş Kazaları: İki Çalışan Yaralandı

09 Eylül 2025 tarihinde, saat 08.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir ahşap atölyesinde çalışan Mehmet Güleryüz (E-57), ahşap kesimi yaparken kesme makinesine sağ elinin serçe, yüzük ve işaret parmağını kaptırarak yaralandı. İlk müdahale Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapıldı, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Güleryüz, burada yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gün, saat 12.30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerindeki bir iş yerinde çalışan Bilash Hossen (E-20), duvar tamiratı sırasında yaklaşık 3 metre yükseklikteki bacaya çıktı. Dengesini kaybeden Hossen, baca boşluğundan beton zemine düşerek yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol bacak ve çene kemiğinde kırık teşhisi konulan Hossen, tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Vuracağı iş insanına 2 kez yaklaştılar... Tetikçiler yeniden mahkemede10 Eylül 2025 Çarşamba 13:24
  • Ani ölüm... Güneşlenirken rahatsızlandı10 Eylül 2025 Çarşamba 13:23
  • KTÖS: Okullarda fiziki, personel ve teknolojik eksiklikler eğitimi tehdit ediyor10 Eylül 2025 Çarşamba 12:15
  • Simon Aykut’un davası 15 Eylül’de görülmeye devam edecek: Pohodin hakkında 36 suçlama bulunuyor!10 Eylül 2025 Çarşamba 12:08
  • Geçitköy Terfi Merkezi’ndeki çalışmalar tamamlandı!10 Eylül 2025 Çarşamba 11:46
  • Geçitköy’deki onarım tamamlandı: Şebekeye kesintisiz su aktarılıyor10 Eylül 2025 Çarşamba 11:43
  • Manavoğlu’ndan Arıklı’ya tepki: Nefret söylemi tadında ayar çekmelerden vazgeç, topluma iyi örnek ol10 Eylül 2025 Çarşamba 10:12
  • Dikkat! Yangın riski !10 Eylül 2025 Çarşamba 09:27
  • KOOP'ta maaş krizi büyüyor! Ağustos maaşları ödenmedi!10 Eylül 2025 Çarşamba 08:53
  • Hasgüler: “Tatar toplum lideri olamadı”10 Eylül 2025 Çarşamba 08:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti