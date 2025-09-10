Girne’de İş Kazaları: İki Çalışan Yaralandı

09 Eylül 2025 tarihinde, saat 08.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir ahşap atölyesinde çalışan Mehmet Güleryüz (E-57), ahşap kesimi yaparken kesme makinesine sağ elinin serçe, yüzük ve işaret parmağını kaptırarak yaralandı. İlk müdahale Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapıldı, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Güleryüz, burada yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gün, saat 12.30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerindeki bir iş yerinde çalışan Bilash Hossen (E-20), duvar tamiratı sırasında yaklaşık 3 metre yükseklikteki bacaya çıktı. Dengesini kaybeden Hossen, baca boşluğundan beton zemine düşerek yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol bacak ve çene kemiğinde kırık teşhisi konulan Hossen, tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.