Girne’de Sahte Abonelik Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

2024 yılı Ekim ayında, Girne’de faaliyet gösteren bir telefon hattı satış iş yerinde çalışan T.K. (E-36) ve İ.Y. (E-31), yasadışı bahis sitelerinde oyun oynanmasını sağlamak amacıyla ülkede bulunmayan kişiler adına sahte abonelik sözleşmeleri düzenledikleri tespit edildi.
Hazırlanan sahte belgeler ilgili GSM şirketine ibraz edilerek kayıtlara geçirilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.