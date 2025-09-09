Girne’de Şok Olay: Zorla Alıkoyma ve Ciddi Darp Davası

Zorla insan kaçırma ve ciddi darp suçlarından tutuklanan A.B ile S.Z mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların ve ismi henüz tespit edilemeyen Pakistanlı 5 kişinin 6.0.2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında bir şahsa 80 bin euro vereceği olduğu gerekçesiyle Alsancak’ta bir evde misafir olarak bulunan Lefkoşa’da sakin M.H.’yi darp ettikten sonra araçlarına bindirerek, Kırıkale köyüne götürdüklerini söyledi.

Polis, zanlıların burada da M.H.’yi darp ederek, alıkoyduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 8.9.2025 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan 5 şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.