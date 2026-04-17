Girne’de Tutuklu Bulunan Ivan Orekhovskii Hastanede Hayatını Kaybetti

Aleyhinde çıkarılan ihraç emri gereğince tutuklanarak Girne Polis Müdürlüğü’nde muhafaza altında bulunan 56 yaşındaki Ivan Orekhovskii, 18 Mart 2026 tarihinde tutuklu bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı.
Orekhovskii, olayın ardından ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Kardiyoloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Orekhovskii, tedavisinin sürdüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Nisan 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

