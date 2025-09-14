Gönüllü trafik denetçiliği uygulaması 15 Eylül’de başlıyor

  • BIST 10372.04
Polis Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve denetim ağını genişletmek amacıyla 15 Eylül’den itibaren “Gönüllü Trafik Denetçiliği Uygulaması”nı hayata geçiriyor.
Polis Genel Müdürlüğü (PGM), trafik güvenliğini artırmak, sürücülere daha emniyetli bir yol ortamı sağlamak ve denetim ağını genişletmek amacıyla “Gönüllü Trafik Denetçiliği Uygulaması”nı 15 Eylül 2025 itibarıyla hayata geçiriyor.

PGM’den yapılan açıklamada, proje kapsamında gönüllü trafik denetçilerine yönelik eğitim programlarının 6 ve 13 Eylül tarihlerinde Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlendiği ve katılımcılara ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerin kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, uygulama ile trafikte yaşanan can kayıplarının en aza indirilmesi, daha güvenli bir trafik düzeninin sağlanması ve toplumda trafik bilinci ile farkındalığının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Polis Genel Müdürlüğü, halkın desteği ve iş birliğiyle projenin ülkenin trafik kültürüne önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı. Açıklamada ayrıca toplumun huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesinin artırılması için benzer projelerin hayata geçirilmeye devam edileceği ifade edildi.

