Gönyeli’de Şiddet ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Gönyeli’de eşini darp eden zanlı, ertesi gün araçta yakalandı; üzerlerinde uyuşturucu ve yüklü miktarda nakit ele geçirildi

Gönyeli’de 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, bir ikametgahta meydana gelen olayda B.R. (E-32), aralarında yaşanan tartışma sonucu eşi Ç.K. (K-51)’nin boğazını sıkıp yüzüne vurarak darp etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak aranan B.R., 16 Nisan 2026 tarihinde Gönyeli’de kullanımındaki araçla seyir halindeyken tespit edilerek durduruldu. Araçta yolcu olarak bulunan U.Ö. (E-23) ile birlikte yapılan aramalarda, tasarruflarında içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sigara ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 1.920 Sterlin, 21.320 TL, 450 Euro ve 200 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındı.

B.R.’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ile uyuşturucu maddeyi sarmada kullanıldığı düşünülen sigara sarma kağıdı da ele geçirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.