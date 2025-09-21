Görgüner: İki devletli çözüm yaklaşımı, karma evlilik sorununu sahiplenmiyor!

Liberal Demokrasi Hareketi Başkanı Engin Deniz Görgüner, karma evlilik çocuklarının “kimliksiz, pasaportsuz, hukuken görünmez” bırakıldığını belirterek, bunun yalnızca bir kimlik meselesi değil; eşitlik, adalet ve insan onuru sorunu olduğunu vurguladı.

Liberal Demokrasi Hareketi (LDH) Başkanı Engin Deniz Görgüner, "karma evlilik" mağduru gençlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KİMLİKSİZ, PASAPORTSUZ, YANİ HUKUKEN GÖRÜNMEZ BİR NESİL"

Görgüner, "Kıbrıs’ta doğan, büyüyen, en az bir ebeveyni Kıbrıslı Türk olan binlerce çocuğun, hakkı olan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından mahrum bırakıldığını" ifade etti.

Görgüner’in açıklamasında, bu çocukların yasalara göre vatandaşlık hakkını ebeveynlerinden devralması gerekirken, 2007’de alınan siyasi kararlarla önü kesilen kriterler nedeniyle bu haktan dışlandığı belirtildi. “Eğer diğer ebeveynleri Kıbrıs’a ‘illegal’ kabul edilen yollarla girmişse, çocukların vatandaşlık başvuruları reddediliyor ya da süresiz bekletiliyor" diyen Görgüner, bunun sonucunun "Kimliksiz, pasaportsuz, yani hukuken görünmez bir nesil" olduğunu belirtti.

"KİMLİKSİZLİK YALNIZCA BİR KAĞIT PARÇASINDAN YOKSUN KALMAK DEĞİL"

Görgüner, bu kimliksizliğin yalnızca bir kâğıt parçasından yoksun kalmak olmadığını vurgulayarak, pasaportu olmayan gençlerin Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım hakkından, burslardan ve eğitim fırsatlarından yararlanamadığını vurguladı. Sosyal güvenlik sistemlerine dahil olamayan bu gençlerin iş bulurken engellerle karşılaştığını kaydeden Görgüner, “Kendi sınıf arkadaşları Avrupa’nın herhangi bir ülkesine özgürce gidebilirken, onlar ‘vize reddi, uzun kuyruklar ve ayrımcı bürokrasi’ ile mücadele etmek zorunda kalıyor” dedi.

"YAŞANAN TRAJEDİ YALNIZCA GÜNEY'DEKİ 'AYRIMCI POLİTİKALARLA' SINIRLI DEĞİL"

Açıklamasında yaşanan trajedinin yalnızca Güney’deki “ayrımcı politikalar” ile sınırlı olmadığını söyleyen Görgüner, Kuzey’de öne çıkan “iki devletli çözüm” yaklaşımının da bu sorunu sahiplenmediğini ifade etti. Görgüner, “Bu bakış açısı 'Kıbrıs Cumhuriyeti’ni' tanımadığı için, oradaki vatandaşlık hakkını da görmezden geliyor” dedi.

"KARMA EVLİLİK ÇOCUKLARI STATÜKONUN 2 TARAFI ARASINDA SIKIŞIP KALDI"

Görgüner, bir yanda Güney Kıbrıs'ın “insan haklarına aykırı uygulamaları”, diğer yanda kuzeydeki “siyasi ilgisizliğin” birleştiğini ve karma evlilik çocuklarının statükonun 2 tarafı arasında sıkışıp kaldığını öne sürdü.

"BU GENÇLER 'İLLEGAL' ETİKETİNİN GÖLGESİNDE KENDİ GELECEKLERİNDEN MAHRUM BIRAKILIYOR"

“Bugün bu gençler, ‘illegal’ etiketinin gölgesinde kendi geleceklerinden mahrum bırakılıyor. Oysa doğdukları topraklarda eşit haklara sahip olmaları gerekirken, ‘siyasi hesapların kurbanı’ haline geliyorlar” diyen Görgüner, bu tablonun Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün yalnızca toprak ya da sınır meselesi olmadığını, en derin yarayı bireylerin günlük hayatında açtığını vurguladı.

"BURADA MESELE YALNIZCA KİMLİK KARTI DEĞİL, EŞİTLİK ADALET VE İNSAN ONURUDUR"

LDH Başkanı Görgüner, karma evlilik çocuklarının yaşadığı mağduriyetin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, “Burada mesele yalnızca kimlik kartı değil; eşitlik, adalet ve insan onurudur. Eğer bu hak gaspı giderilmezse, binlerce çocuk daha kendi ülkesinde 2. sınıf yurttaş muamelesi görmeye devam edecek” dedi.