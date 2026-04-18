Güney Kıbrıs’ta yabancılar tarafından satın alınan taşınmaz mal sayısı arttı

Güney Kıbrıs’ta 2025 yılında yabancılar tarafından 7 bin 255 taşınmaz mal satın alındığı belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta yabancılar tarafından satın alınan taşınmaz mal sayısı arttı

Politis gazetesi, “PwC Kıbrıs Gayrimenkul Piyasası” tarafından açıklanan verilere dayanarak, 2025 yılında yabancılar tarafından satın alınan taşınmaz malın, yüzde 16 oranında arttığını yazdı.

Yabancılar tarafından 2025 yılında, 7 bin 255 taşınmaz mal satın alınırken bu rakamın, toplam taşınmaz mal satışının yüzde 28’ine denk geldiğini yazan gazete, 2024 yılında ise yabancılar tarafından satın alınan taşınmaz malın ise 6 bin 228 olduğunu belirtti.

Habere göre, 2025 yılında yabancılar en fazla sahil kentleri Baf, Larnaka ve Limasol’dan taşınmaz mal satın aldı.

Gazete aynı haberinin içinde ayrıca Güney Kıbrıs’taki gayrimenkul piyasasının 2025 yılında hem işlem hacmi hem de işlem değeri açısından rekor seviyelere ulaştığını yazdı.

Habere göre, gayrimenkul işlemlerinin toplamı 2024 yılına göre (6 milyar euro) yüzde 8 artışla,  2025’te 6.5 milyar euroya yükseldi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
