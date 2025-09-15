  • BIST 10972.99
Günün açıklaması:Taçoy: Alfabede, E.T. önce gelir, T.E. sonra gelir, onun için Ersin Tatar'ı seçmek gerek

Günün açıklaması:Taçoy: Alfabede, E.T. önce gelir, T.E. sonra gelir, onun için Ersin Tatar'ı seçmek gerek

Taçoy, “Alfabeye koyarsan, E.T. önce gelir, T.E. sonra gelir. Onun için önce geleni önce seçmek gerek. En basit çağrışım yoluyla öyle gidelim” dedi.
Taçoy, "Alfabeye koyarsan, E.T. önce gelir, T.E. sonra gelir. Onun için önce geleni önce seçmek gerek. En basit çağrışım yoluyla öyle gidelim" dedi.

Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'ın hazırlayıp sunduğu, "Haber ve Ötesi" isimli programa konuk olan Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Ersin Tatar tercihinin nedenlerinden birini mizahi bir şekilde "baş harfler" olarak açıkladı.

Adayların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (E.T.) ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman (T.E.) olduğunu hatırlatan Taçoy, “Alfabeye koyarsan, E.T. önce gelir, T.E. sonra gelir. Onun için önce geleni önce seçmek gerek. En basit çağrışım yoluyla öyle gidelim” diyerek Ersin Tatar'a destek belirtti.

