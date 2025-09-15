  • BIST 10853.13
  • Altın 4832.268
  • Dolar 41.3113
  • Euro 48.575
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

"Güvenli Okul Projesi” bugün hayata geçti

» »
Polis Genel Müdürlüğü (PGM), öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Güvenli Okul Projesi”ni hayata geçirdi.
"Güvenli Okul Projesi” bugün hayata geçti

Okul çevrelerinde polis devriye hizmetleri güçlendirilerek öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği artırıldı, trafik düzeni ve yaya güvenliği için kapsamlı önlemler alındı.

Ayrıca öğrenci taşımacılığında kullanılan toplu taşıma araçları ile okul çevrelerindeki market ve büfelere yönelik polis denetimleri de sıkılaştırıldı.

Proje kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimi ve okul aile birlikleri ile iş birliği içerisinde, konularında uzman polis ve eğitmenler tarafından trafik güvenliği, madde bağımlılığı, güvenli internet, siber zorbalık, akran zorbalığı ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında, öğrenci, veli ve okul yönetimlerine yönelik eğitici ve farkındalık artırıcı seminerler düzenlenecek.

Projeyle birlikte, okul yönetimlerinin riskli bir durum karşısında polisle anında iletişim kurabilmesi için web arayüzü oluşturulacak.

Olası olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi, öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin önceden tespit edilerek suç oluşmadan önleyici tedbirlerin devreye sokulması hedefleniyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arıklı, operasyon geçirdi14 Eylül 2025 Pazar 16:51
  • Demokrat Parti'de Ataoğlu yeniden başkan, işte yeni PM listesi14 Eylül 2025 Pazar 16:49
  • Maviş: Özür Yetmez, tüm okulları derhal tamamlayın!14 Eylül 2025 Pazar 16:48
  • DP 13. Olağan Genel Kurultayı'nı gerçekleştiriyor.14 Eylül 2025 Pazar 10:53
  • Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: Güçlendirilmiş altyapımızla yeni döneme hazırız14 Eylül 2025 Pazar 10:51
  • “Güvenli Okul Projesi” yeni eğitim yılında başlıyor!14 Eylül 2025 Pazar 10:50
  • Holguin Tatar ile görüşecek14 Eylül 2025 Pazar 10:48
  • Gönüllü trafik denetçiliği uygulaması 15 Eylül’de başlıyor14 Eylül 2025 Pazar 10:47
  • Alayköylü Dilaver Öden hayatını kaybetti14 Eylül 2025 Pazar 10:46
  • Arap Ali Destanı GABFEST 2025’te binlerce kişiyi buluşturdu14 Eylül 2025 Pazar 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti