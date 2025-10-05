  • BIST 10858.52
Polis Genel Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte başlattığı “Güvenli Okul Projesi” kapsamında okul çevrelerinde denetimleri artırdı, öğrenci taşımacılığı ve sigara satışıyla ilgili 205 sürücü ve 6 işyeri hakkında yasal işlem başlattı.
“Güvenli Okul Projesi” kapsamında denetimler devam ediyor: Çocuklara sigara satan işletmelere ceza!

Polis Genel Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik anlayışıyla, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamına sahip olmasını sağlamak amacıyla “Güvenli Okul Projesi”ni hayata geçirdi. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte uygulamaya alınan proje, okul çevrelerinde yaya ve araç devriyelerini artırırken, trafik düzeni ve öğrenci güvenliğini sağlamak için ek önlemler alıyor.

Öğrenci taşımacılığında kullanılan toplu taşıma araçları sık denetlenirken, okul çevresinde sigara ve tütün ürünleri satan işletmelere yönelik kontroller artırıldı. Ayrıca, ortaöğretim okullarında olası olaylara hızlı müdahale edebilmek için her İlçe Polis Müdürlüğü’nde okullardan sorumlu polis mensupları görevlendirildi.

15 Eylül-3 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 18 yaş altına sigara veya tütün ürünü satan 6 işyeri işletmecisine yasal işlem başlatıldı. Öğrenci taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinde ise; 61 sürücü izinsiz araç kullanmak, 69 sürücü işletme izin şartlarına uymamak, 29 sürücü mesleki sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 sürücü güzergah dışı öğrenci taşımak, 6 sürücü durak ihlali yapmak, 4 sürücü fazladan yolcu taşımak ve 31 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 205 sürücü rapor edilerek yasal işlem yapıldı.

Proje kapsamında geliştirilen “Güvenli Okul Projesi Kayıt Programı” ile okul müdürleri, okul içinde ve çevresinde öğrenciler ve öğretmenler için risk oluşturabilecek durumları polise önceden bildirebilecek. Program sayesinde aile içi şiddet, akran zorbalığı, siber zorbalık ve madde bağımlılığı gibi riskler erken tespit edilerek önlem alınabiliyor. Program, 2 Ekim 2025 itibarıyla ülke genelindeki tüm ortaöğretim okullarında kullanılmaya başlandı.

Polis Genel Müdürlüğü, projenin ikinci aşamasında, öğrenciler, okul idareleri ve velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık artırıcı eğitimler düzenlemeyi planlıyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı, trafik güvenliği, yangınla mücadele, akran zorbalığı, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konularında hazırlanacak eğitimler alanında uzman personel tarafından verilecek. Proje, yalnızca güvenlik önlemleriyle sınırlı kalmayarak, toplumun tüm paydaşlarını kapsayan bilinçlendirme faaliyetleriyle etkinliğini artırmayı hedefliyor.

