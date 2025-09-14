“Güvenli Okul Projesi” yeni eğitim yılında başlıyor!

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Güvenli Okul Projesi”ni hayata geçiriyor.

PGM’den yapılan açıklamaya göre proje, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte devreye girecek. Proje kapsamında okul çevrelerinde polis devriye hizmetleri artırılacak, trafik düzeni ve yaya güvenliği için ek önlemler alınacak. Ayrıca öğrenci taşımacılığında kullanılan toplu taşıma araçlarıyla okul çevrelerindeki market ve büfelere yönelik polis denetimleri de sıkılaştırılacak.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri ile iş birliği içinde; trafik güvenliği, madde bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, akran zorbalığı ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi gibi konularda öğrenci, veli ve okul yönetimlerine yönelik farkındalık seminerleri düzenleneceği belirtildi.

Projeyle birlikte, okul yönetimlerinin riskli bir durum karşısında polisle anında iletişim kurabilmesi için web arayüzü oluşturulacak. Böylece olası olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi, öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin önceden tespit edilerek suç oluşmadan önleyici tedbirlerin devreye sokulması hedefleniyor.

PGM, önümüzdeki dönemde toplum destekli projelere ağırlık vereceğini vurgulayarak, “Gönüllü Trafik Denetçiliği Projesi” ile “Güvenli Okul Projesi”nin birlikte yürütüleceğini, bu sayede öğrenciler ve öğretmenler için daha güvenli bir eğitim ortamı sağlanacağını kaydetti.

Açıklamanın sonunda, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı dileğinde bulunuldu.