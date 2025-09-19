  • BIST 11119.36
Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerin ikisinde limit üstü, yerli ürünlerin birinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Haftalık gıda denetim sonuçları…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden alınan 63 numunenin 61’i temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen REE Tic. Cahide Kılıç’a ait domates ve Onbaşı İşl. Ltd ait elma firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 9 numunenin 8’i temiz çıkarken, 1 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen, Mağusa sakini Ümmü Deniz’e ait marul imha edildi.

 

