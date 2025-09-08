Haftalık itfaiye raporu... 7 yangın ve 25 özel servis olayı

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 1-7 Eylül tarihlerini kapsayan rapora göre, belirtilen süredeki yangınlarda toplam zarar 590 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektriksel kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve aşırı ısınma sonucu” olarak açıklandı.

Özel servis olayları ise; “yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümü ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, denize düşen köpeğin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.