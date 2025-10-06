Haftalık itfaiye raporu: Gerçekleşen 14 yangında toplam 1,5 milyon TL'lik zarar oluştu!

Polis Basın Subaylığı, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında meydana gelen yangın ve özel servis olaylarında toplam 1,5 milyon TL’lik zararın oluştuğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerini kapsayan dönemde ülke genelinde toplam 14 yangın ve 22 özel servis olayının meydana geldiğini açıkladı. Yangınlar sonucu oluşan toplam zarar miktarının 1 milyon 579 bin 550 TL olduğu bildirildi.

Polis açıklamasında, yangınların muhtemel sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, mangal bacasında biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi, kişi/ler tarafından yakılma ve tamamen sönmemiş kömürlerin çöp bidonu içine dökülmesi sonucu çıkan yangınlar yer aldığı belirtildi.

Özel servis olayları ise yangına karşı tedbir alınması, araçların motor bölümlerine müdahale, boş yüzme havuzu ve apartman boşluklarında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeğin çıkarılması, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki gibi çeşitli müdahaleleri kapsadı.