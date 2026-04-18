Harmancı: Millet Bahçesi'nin tüm sorumluluğunu almaya hazırız; şimdiye kadar girişimlerimiz sonuçsuz kaldı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kent parkı niteliğindeki alanın belediyeye devredilmemesi nedeniyle müdahale edemediklerini belirtti, tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kamuoyunda “Millet Bahçesi” olarak bilinen yeşil alanın sorumluluğuna ilişkin açıklamada bulundu.ü

Harmancı'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Millet bahçesi olarak bilinen ve kullanan herkesin beğendiği bu müthiş yeşil alanı ve kent parkı niteliğindeki bölgeyi devralarak tüm sorumluluğunu üstlenmek için bugüne kadar yaptığımız tüm girişimler maalesef sonuçsuz kalmıştır.

Alanın sorumluluğu bize devredilmediği için, içeriye girip kamusal faaliyet yürütmemiz hukuki açıdan sıkıntılı sonuçlar doğurma potansiyeli taşımaktadır. Yaşanabilecek herhangi bir tehlike veya sorunda, belediye olarak yasal sorumluluk üstlenmeden müdahale etmemiz de mümkün değildir.

Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; yapılarıyla birlikte alanın tüm sorumluluğunu almaya hazır olduğumuzu belirtiriz"

