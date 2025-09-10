Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporuna göre, 9-15 Eylül tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
