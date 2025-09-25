Hava serinlemeye başladı

  • BIST 11366.93
Hava sıcaklığı düşüyor. Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 33-36 derece, ikinci yarısı iç kesimlerde ve periyod süresince sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hafta sonu sabah saatlerinde sis bekleniyor.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hafta sonu sabah saatlerinde sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

