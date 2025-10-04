Hırsızlıkla itham edilen temizlikçi 7 gün daha tutuklu kalacak

  • BIST 10858.52
Lefkoşa'da bir evde temizlikçi olarak çalışan ve “müstahdem tarafından sirkat” suçundan itham edilen Tavus Hajjyeva, soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak.
Lefkoşa’da meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” suçundan itham edilen Tavus Hajjyeva yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde H.E.’nin ikametgahında ocak ayından itibaren temizlikçi olarak çalışan zanlının yatak odası içerisinde bulunan 4 çekmeceli komodinin alt çekmecesindeki muhafaza edilen bir adet cumhuriyet altını, 4 Ata lirasını, 3 yarım cumhuriyet altınını ve 9 adet çeyrek cumhuriyet altınını çaldığını söyledi.

Polis, ev sahibinin 18 Eylül 2025 tarihinde altınların yerinde olmadığını fark ettiğini, zanlıya sorduğunda altınları aldığını kabul ettiğini ancak geri vereceğine dair söz vermesine rağmen altınları alamadığını, bunun üzerine 1 Ekim’de şikayetçi olduğunu açıkladı. Polis, zanlının 1 Ekim’de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını ancak aranan emarelerin bulunmadığını söyledi. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının çaldığı ziynet eşyalarından 2 adet ata lirasını Lefkoşa’daki bir kuyumcuya sattığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

