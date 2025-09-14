Holguin Tatar ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.
Cuma günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşen Holguin, BM Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum liderin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan 3'lü görüşmeye hazırlık mahiyetinde temaslarda bulunuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.