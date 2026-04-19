HP ilçelerde bilgilendirici el broşürleri dağıttı

Halkın Partisi (HP) İlçe Yönetimleri son günlerde dijital ortamlarda sosyal medya hesaplarına yapılan saldırılarla ilgili olarak farklı ilçelerde bilgilendirici el broşürleri dağıttı.
HP ilçelerde bilgilendirici el broşürleri dağıttı

Konuyla ilgili olarak HP’den yapılan yazılı açıklamada, son haftalarda Genel Başkan Kudret Özersay’ın sosyal medya hesaplarına saldırılar yapıldığı ve bu şekilde sosyal medya hesaplarının askıya aldırıldığı, "kötü yönetime" karşı daha da etkili şekilde mücadele edecekleri belirtildi.

Açıklamada “Ortada hem muhalif basına hem de gerçek anlamda muhalif bir duruş sergileyen tüm kesimlere saldırılar olduğu, öte yandan Halkın Partisi’ne dönük saldırıların haftalardır aralıksız sürdüğü, yani partimizin doğrudan hedef alındığı çok açıktır” denildi.

Konuyla ilgili olarak HP Genel Başkanı Kudret Özersay da şu ifadeleri kullandı:“Bayram kutlaması şeklindeki mesajlarım da dahil olmak üzere onlarca eleştirel videomu ve yazılarımı sildikleri gibi, sosyal medya hesaplarımın çoğunu askıya aldılar. Bu saldırılar yabancı şirketlere ödenen yüklü paralar karşılığı yapılıyor ve artarak da devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bu hırsızlıkları, rüşveti, sahtekârlıkları ve dahasını konuşmayalım, ortaya çıkarmayalım halkımızla paylaşmayalım istiyorlar. Susalım istiyorlar. Oysa biz çok daha yüksek sesle konuşmaya devam edeceğiz. İletişim sadece sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaz, köy bölge ziyaretlerimizden klasik medyaya, televizyon programlarından başka sosyal medya mecralarına ve el broşürü dağıtmaya varıncaya kadar imkân çok… Bizi yıldıracaklarını düşünerek bunu yaptıkları çok aşikâr ama bu çabaları nafile. Halk her şeyi görüyor ve herkes her şeyin farkında.”

