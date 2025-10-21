  • BIST 10466.94
Hristodulidis: Yeni “Akdeniz Anlaşması” AB dönem başkanlığının önceliği

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Slovenya’daki MED9 zirvesinde, Akdeniz bölgesinin güvenliği ve enerji ile mülteci akınları konularında yeni anlaşmanın AB dönem başkanlığı süresince öncelikli olacağını açıkladı.
Hristodulidis: Yeni “Akdeniz Anlaşması” AB dönem başkanlığının önceliği

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Slovenya’da gerçekleştirilen MED9 toplantısı sonrasında düzenlenen basın açıklamasında, yeni “Akdeniz Anlaşması’nın” AB Dönem Başkanlığı süresince öncelikleri olacağını vurguladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Slovenya’da geçekleştirilen MED9 zirvesi sonrasında, zirveye katılan ülke liderleri tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni “Akdeniz Anlaşması’nın”, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının öncelikleri arasında yer alacağın söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, Akdeniz bölgesinin güvenliğinin AB’yi, gerek enerji gerekse kaçak mülteci akınları bakımından doğrudan etkilediğini belirterek AB dönem başkanlığı süresince yeni “Akdeniz Anlaşması’nı” öncelikleri arasında tutacağını ifade etti.

Hristodulidis Gazze’deki duruma da değinerek, Gazze’ye en yakın AB ülkesi olarak her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını da vurguladı.

KOMBOS, AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDI

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Gazze’deki durumun AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında da ele alındığını, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise konuya ilişkin açıklamasında, Gazze’de anlaşmaya varılmasında liderlik rolü üstlendiğini öne sürdüğü ABD Başkanı Donlad Trump’ı tebrik ettiğini yazdı.

Kombos, Gazze’ye yönelik insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına katkı koyma amacıyla dinamik bir plan sunduklarını iddia ederek AB’ye destek verme taahhütlerini yineledi.

