Hükümet, Anayasayı ve Halk İradesini Yok Sayan Uygulamalardan Vazgeçmelidir!

Öğretmen sendikalarının öncülüğünde ve sendikamız DAÜ-SEN’in de aktif desteğiyle yürütülen demokratik tepkiler sonucunda, KTOEÖS tarafından “Ortaöğretimde Başörtüsü Kullanımını Düzenleyen Tüzük Değişikliği’nin” iptali için açılan dava, Anayasa Mahkemesi tarafından sonuçlandırılmış ve söz konusu düzenleme Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu karar, Bakanlar Kurulu’nun halk iradesine ve anayasal düzene aykırı şekilde hareket ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Ne yazık ki mevcut hükümet, anayasa ve yasaları hiçe sayarak, elindeki yetkileri keyfi şekilde kullanmakta, tüzükler eliyle hukuku sürekli ihlal etmektedir.

Artık açıkça görülmektedir ki; halkın iradesiyle oluşmuş yasaların ve anayasanın üstünde hiçbir siyasi karar olamaz. Hükümetin bu yanlışta ısrar etmesi kabul edilemez.

Yargının aldığı bu karar, sadece hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir uyarıdır. Hükümet bu karardan ders çıkarmalı, anayasa ve hukuk dışı alışkanlıklarına derhal son vermelidir.

Ne halk ne de yargı, bu keyfi yönetim anlayışına sessiz kalmamalıdır.

DAÜ-SEN olarak, anayasanın, hukukun ve halk iradesinin yanında durmaya; hukuksuzluğa karşı ses yükseltmeye devam edeceğiz.