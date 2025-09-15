İçişleri Bakanlığı, kaçak denetimlerine devam ediyor: Kaçak yaşama asla müsamaha gösterilmeyecek!

  • BIST 10948.53
İçişleri Bakanlığı, Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa’da düzenlenen eş zamanlı denetimlerde 37 kişiyi sorguladı. Ülkede kaçak olarak yaşayanlar tespit edilerek yasal işlem başlatıldı ve polis tarafından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
Hükümet, ülke güvenliğini sağlamak ve kayıt dışı yaşamın önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetimi Merkezi bünyesindeki Mobil Göç Denetim araçları, kaymakamlıklar ve polis teşkilatının desteğiyle Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa’da eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalarda kişilerin ikamet izinleri titizlikle kontrol edildi. Toplam 37 kişinin sorgulandığı denetimlerde, ülkede kaçak olarak yaşayan kişiler tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, kaçakların polis tarafından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiğini ve yasal sürecin işletildiğini açıkladı.

Hükümet, ülke güvenliği ve kamu düzeni için “kaçak yaşama asla müsamaha gösterilmeyecek” mesajını yineledi. Denetimlerin kararlılıkla süreceği belirtildi.

