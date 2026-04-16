İhtiyat Sandığı faiz oranı yüzde 37’ye düşürüldü

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla, 1 Nisan 2026’dan itibaren İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak yıllık faiz oranı yüzde 37’ye düşürülürken, cari faiz oranı yüzde 30 olarak korunacak, avans cari faiz oranı ise yüzde 5 olarak sabit tutulacak

Bakanlar Kurulu’nun, 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (B) bendi uyarınca aldığı karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak yıllık faiz oranı yüzde 40’tan yüzde 37’ye düşürüldü.

Aynı karar kapsamında, cari faiz oranının yüzde 30 olarak devam etmesi ve avans cari faiz oranının da yüzde 5 olarak sabit tutulması onaylandı.