SON DAKİKA

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis’te yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada hükümete sert eleştiriler yönelterek erken seçim çağrısında bulundu.
İncirli: “Bu hükümet bitti, çözüm sandıkta”

İncirli, eylem sırasında yaralanan basın mensupları, vatandaşlar ve polisler dahil herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralanmaların kalıcı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

“BU NOKTAYA YILLARIN BİRİKİMİYLE GELİNDİ”

Yaşanan krizin anlık olmadığını vurgulayan İncirli, uzun süredir devam eden kötü yönetim anlayışı, ekonomik politikalar ve halkın taleplerinin dikkate alınmamasının bugünkü tabloyu ortaya çıkardığını söyledi.

Halkın sesinin duyulmadığını belirten İncirli, bu nedenle toplumda ciddi bir öfke biriktiğini ifade ederek hükümetin süreci ciddiye almadığını savundu.

“BU HÜKÜMET ARTIK BİTTİ”

Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren İncirli, “Bu hükümet artık bitmiştir. Halk güvenini tamamen kaybetmiştir” dedi.

Yaşanan gerginliğin güvenlik güçleriyle çözülemeyeceğini dile getiren İncirli, çözümün siyasi irade ve diyalogdan geçtiğini vurguladı.

İncirli, gerilimi düşürecek tek adımın erken seçim olduğunu belirterek, “Sandık kurulmalı, halkın iradesi ortaya konulmalı” ifadelerini kullandı.

Toplumsal muhalefetin güçlenerek devam edeceğini kaydeden İncirli, sendikalarla birlikte mücadelenin süreceğini ve daha da genişleyeceğini belirtti.

