İş kazalarında 2 yaralı

Yılmazköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan U.P. (E-35), beton mikserine beton dolumu yapıldığı sırada mikser üzerinde temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 2,65 metre yükseklikten zemine düştü. Yaralı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Hamitköy’de yapımı devam eden bir binada çalışan B.A. (E-37) ise ikinci katta döşeme malzemesi üzerinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü. Yaralı, aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.