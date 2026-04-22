SON DAKİKA

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias davasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesini “hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek, davanın olası kastla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
İsias davasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesi açıklandı!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias davasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tebliğnameye tepki gösterdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, savcılığın görüşünün büyük bir hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken, bu görüşün kararı verecek mahkeme için bağlayıcı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin ihmaller ve usulsüzlükler sonucu yaşamını yitirdiği vurgulanarak, “Bu bir ihmal değil, bir cinayettir” denildi.

Dernek, temyiz başvurusunda davanın “olası kast” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin açıkça ortaya konulduğunu belirterek, bu yöndeki mücadelenin süreceğini kaydetti.

Açıklamada, “Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verilerek, adalet sağlanana kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

 

